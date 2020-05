Aktuelle Videoaufnahme : Wolf nachts auf Dinslakener Gebiet gefilmt

Ein Wolf im Wald, hier in einem Tierpark (Symbolbild). Ein wildes Exemplar ist jetzt auf Dinslakener Gebiet gesichtet und per Handykamera gefilmt worden. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Dinslaken/Hünxe Es gibt eine Handyaufnahme von einem Wolf, der nachts in einem Waldgebiet bei Dinslaken eine Straße überquert. Die Szene soll in der Nacht zum 5. Mai gefilmt worden sein, meldet das Landesumweltamt.

Das Landesumweltamt (Lanuv) hat die Sichtung eines Wolfs auf Dinslakener Gebiet bestätigt. „In der Nacht zum 5. Mai 2020 gelang einem Autofahrer ein Handyvideo eines Wolfes, der in einem Waldgebiet die Straße überquerte“, teilt die Behörde mit. „Identität, Alter und Geschlecht des Wolfes sind nicht bekannt.“ Die Sichtung wird auf der Karte der Wolfsnachweise, die das Ministerium führt, etwa im Bereich von Oberlohberg beziehungsweise im Grenzgebiet mit der Gemeinde Hünxe verortet. In Hünxe sind Wolfsnachweise auch wesentlich häufiger. Aber, so Wilhelm Deitermann, Sprecher des Landesumweltamtes. „Für das wissenschaftliche Wolfsmonitoring ist das nicht entscheidend.“ Die gesamte Fläche gehört zum Wolfsgebiet Schermbeck, und für das Raubtier seien Gemeindegrenzen natürlich egal. Laut Landesumweltamt sind die Video-Aufnahmen durch die für den Wolf zuständige Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes geprüft worden.