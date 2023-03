Rinder auf Streuobstwiesen in Voerde Warum Wölfe auch für Biotope eine Gefahr sind

Der Wolf ist nach den jüngsten Angriffen auf Schafsherden in Dinslaken und Hünxe ins Fadenkreuz der Politik geraten. Wolfsbefürworter wie der Nabu-Kreisvorsitzende Peter Malzbender liegen über Kreuz mit geschädigten Schafshaltern. Doch nicht nur diese sehen Wölfe als problematisch an, wie aus einem Leserbrief von Birgit Benninghoff aus Voerde hervorgeht. „Der Wolf hat seinen Stellenwert in unserer Natur und seinen Platz in der Wildnis. Das ist sicher unbestritten“, schreibt sie. Aber auch Kulturlandschaft schaffe Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere und trage zum Erhalt der Artenvielfalt bei.