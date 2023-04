Anwohner in Hiesfeld besorgt Dinslakener meldet Wolfssichtung nahe Kinderspielplatz

Ein Wolf soll an der Heistermannstraße in Hiesfeld, in der Nähe des dortigen Waldspielplatzes, gesehen worden sein. Ein Bürger rief am Mittwoch bei der Polizei an und informierte diese über seine Beobachtung. Das war gegen 20.56 Uhr, wie Polizeisprecherin Andrea Margraf erklärte. Umgehend wurde daraufhin eine Streifenwagenbesatzung dorthin beordert. „Die Kollegen sind innerhalb von drei Minuten an Ort und Stelle gewesen, konnten dort aber nichts Verdächtiges feststellen und auch keinen Wolf sehen“, sagte Margraf.