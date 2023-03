Vorfall in Voerde Vier gerissene Schafe – eine weitere Wolfs-Attacke?

Erneut hat mutmaßlich der Wolf zugeschlagen: Wie das Gahlener Bürgerforum meldet, sind in Voerde an der Rönskenstraße vier Schafe gerissen worden. Mutmaßlicher Zeitpunkt des Risses war gegen 4 Uhr am Montagmorgen (13. März). Um diese Zeit hatten Hunde in der Nachbarschaft laut gebellt. Von der ursprünglichen Herde aus 29 Norsk Spaelsan Schafen haben laut Rissprotokoll 24 Schafe überlebt. Vier Schafe wurden mit Kehlbiss getötet, zweien dieser Schafe wurde der Bauch aufgerissen, ein ungeborenes Lamm (Fötus) lag in unmittelbarer Nähe der verendeten Muttertiere. Ein fünftes Schaf wird noch vermisst.