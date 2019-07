War es die Wölfin GW954F? : Lanuv bestätigt weitere Wolfsrisse in Hünxe

Die kürzlich getöteten und verletzten Schafe in Hünxe und Schermbeck gehen wieder auf das Konto eines Wolfs.

Ein Wolf hat am 26. Juni in Hünxe zwei Schafe getötet und drei weitere verletzt. Dies hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) bestätigt. Am 12. Juli tötete ein Wolf in Hünxe ein weiteres Schaf, ein zweites wurde verletzt. Am 14. Juli schließlich wurden zwei Schafe in Schermbeck getötet. Auch hier konnte ein Wolf durch die genetische Untersuchung von Speichelproben als Verursacher ermittelt werden. Ob es die im Wolfsgebiet Schermbeck ansässige Wölfin GW954F in Hünxe war, oder ob es ein Artgenosse war, wird noch ermittelt.