Wölfe am Niederrhein : Verwandte von „Gloria“ im Kreis Borken unterwegs

Hünxe / Dinslaken Eine Wölfin, die aus dem gleichen Ursprungsrudel stammt wie Niederrhein-Wölfin „Gloria“, hat Spuren im Kreis Borken hinterlassen. Auch im Kreis Coesfeld gab es Hinweise. Es blieb aber unklar, welches spezielle Tier dort Wild gerissen hat.

So konnte durch Genuntersuchungen an drei Kotproben von unterschiedlichen Zeiten und Orten ein weiblicher Wolf mit der Kennung GW1800f identifiziert werden: Zwei Mal im Frühjahr bei Reken im Kreis Borken und einmal im Juli bei Haltern am See im Kreis Recklinghausen. „GW1800f stammt aus dem Niedersächsischen Rudel Schneverdingen und trägt aus diesem Grund dasselbe genetische Merkmal, den Haplotyp HW02, wie die ebenfalls aus diesem Rudel stammenden Wölfe im Territorium Schermbeck“, erläutert das Landesumweltamt.