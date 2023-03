Diskussion um den Wolf Polemik hilft nicht weiter

Aufgerissene Leiber, blutiges Fell, verendete Tiere: Die Bilder von Schafsherden, in denen mutmaßlich der Wolf zugeschlagen hat, sind oft so schockierend, dass unsere Redaktion in der Regel davon absieht, sie in der Zeitung oder online zu veröffentlichen. Ertragen müssen den Anblick die Tierhalter, für die der Verlust mehrerer Tiere oft auch weitreichende finanzielle Konsequenzen hat. Zwar gibt es, wenn der Beweis erbracht ist, dass wirklich Wölfe die Schafe gerissen haben, eine Entschädigung vom Land – vorausgesetzt, bestimmte Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen –, doch auf diese Weise Tiere zu verlieren, das schmerzt und wirkt sich auf die weitere Arbeit als Herdenhalter aus.