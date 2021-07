Wohnen und Gewerbe in Dinslaken : CDU für Entwicklung von Flächen in Barmingholten

Es geht um den rot umrandeten Bereich in Barmingholten: nördlich der Bundesstraße 8 zwischen Landwehrstraße links und Holtener Straße rechts. Foto: 2019 Regionalverband Ruhr CC-BY 4.0

Barmingholten Die CDU wünscht sich Planungen für Wohnen und Gewerbe an der Brinkstraße. Zudem fasst Fraktionschef Heinz Wansing ein heißes Eisen an: Die CDU will, dass der „Kooperationsstandort Barmingholten“ doch noch entwickelt wird.