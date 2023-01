Bauprojekt in Voerde Neues Wohnquartier für 600 Menschen

Wer schon mal eine Vorstellung davon bekommen will, was an der Friedrichfelder Straße in Voerde geplant ist, macht am besten einen Ausflug nach Moers-Vinn. Dort hat das Bauunternehmen Tecklenburg, das in Voerde ein „innovatives Wohnquartier“ für rund 600 Bewohner errichten will, ein Projekt erfolgreich abgeschlossen, das man als Blaupause für das Vorhaben an der Friedrichsfelder Straße betrachten kann. Allerdings wird dieses mit 43.000 Quadratmetern annähernd doppelt so groß werden wie das Moerser Quartier „Live green Houses“, das auf einer Fläche von 22.000 Quadratmetern entstand, was einer Fläche von gut zweieinhalb Fußballfeldern entspricht. Und das ist nicht der einzige Unterschied.