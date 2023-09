Wohnungsmarkt im Kreis Wesel Wer sich Wohneigentum überhaupt noch leisten kann

Der Traum vom eigenen Haus, von der eigenen Wohnung – er platzt gerade in Serie. „Wenn es um das Anschaffen von Wohneigentum geht, ist auch der Kreis Wesel quasi in eine Schockstarre verfallen“, sagt Katharina Metzger vom Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB), Nur wenige Menschen könnten sich die eigenen vier Wände heute noch leisten. „Hohe Zinsen, hohe Baulandpreise, hohe Baukosten, die vor allem auch durch hohe Klimaschutz-Auflagen nach oben getrieben werden: Wohneigentum scheitert am Geld“, so Metzger.