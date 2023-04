Wohnbau Dinslaken „Mietern mehr als ein Zuhause bieten“

Der Vorsitzende des Wohnbau-Aufsichtsrates, der Voerder Bürgermeister Dirk Haarmann, betont, dass mit Petra Eggert-Höfel „eine ausgewiesene Expertin in der kommunalen Wohnungswirtschaft“ gewonnen werden konnte. „Durch ihre langjährige Vorstandserfahrung im wohnungsgenossenschaftlichen Bereich bringt sie alles mit, um die Wohnbau Dinslaken weiterhin erfolgreich und als verlässlichen Partner für die Menschen in unserer Region zu entwickeln.“ Die Weiterführung der energetischen Sanierung und Modernisierung des Wohnungsbestandes blieben ebenso die große Herausforderung der kommenden Jahre wie die Fortführung des modernen, barrierefreien und bezahlbaren Wohnungsbaus. Beides, so Dirk Haarmann weiter, werde bei der aktuellen Kostenentwicklung im Bausektor sowie der Zinsentwicklung sicher nicht einfacher.