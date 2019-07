Dinslaken : Wohnbau: Matzken neuer Prokurist

Dinslaken Bernfred Tobien wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Bei der Wohnbau Dinslaken ist die Verantwortung für den Geschäftsbereich Wohnungsbewirtschaftung mit fast 6000 Wohneinheiten in jüngere Hände gelegt worden. Der langjährige Prokurist Bernfred Tobien hat zum 30. Juni seine Tätigkeit bei der Wohnungsgesellschaft beendet und ist in den Ruhestand eingetreten. Wohnbau-Geschäftsführer Wilhelm Krechter wies darauf hin, dass Bernfried Tobien auf eine fast 40-jährige Tätigkeit bei der Wohnbau Dinslaken zurückblicken kann und dankte ihm insbesondere für die 16 Jahre vertrauensvolle und sehr gute Zusammenarbeit als Prokurist in der Führungsmannschaft des Unternehmens.