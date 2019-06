Stadt will Härten vermeiden : Wohnkosten werden auf 14 Euro pro qm begrenzt

Dinslaken/Voerde Dinslaken geht damit einen Sonderweg. Die Kosten für Wohnungslose und Geflüchtete wären zu hoch, sagt die Stadt.

Die Stadt Dinslaken beschreitet einen Sonderweg bei der Unterbringung von geflüchteten und wohnungslosen Menschen in Städtischen Unterkünften. In Dinslaken werden von den Personen beziehungsweise den öffentlichen Kassen, die für die Zahlungen da sind, keine kostendeckenden Gebühren verlangt. Berechnet werden nur 14 Euro pro Quadratmeter. Um kostendeckend zu arbeiten, müssten es über 20 Euro sein.

Für die Unterbringung in städtischen Übergangsheimen, ganz gleich, ob es sich um normale Wohnungen oder wenig komfortable Sammelbehausungen handelt, werden „Nutzungsgebühren“ pro Quadratmeter berechnet. Diese fallen so gut wie immer deutlich höher aus, als es ortsübliche Mieten täten. Das liegt daran, dass Personalkosten – etwa für Hausmeister, aber auch für städtische Sachbearbeiter – mit eingerechnet werden.

Der Grund für die Entscheidung sei schlicht die Höhe des Betrages gewesen: „Kosten von 20 Euro pro Quadratmeter sind sozial nicht angemessen“, so Dahlke. Solche Nutzungsgebühren führen zu Härtefällen, wenn die betroffenen Menschen berufstätig sind und selbst dafür aufkommen müssten: „Die müssten die kompletten Nutzungsgebühren selber zahlen.“ Das wäre bei 20 Euro pro Quadratmeter kaum zu schaffen und auch nicht gerecht: „Diese Flüchtlinge sollen ungefähr so belastet werden, wie jeder andere, der selber Miete zahlen müsste.“

In vielen Fällen, beispielsweise bei Asylsuchenden, komme es für die Stadt auf das Gleiche heraus, ob sie mehr oder weniger Geld nimmt, weil die Kosten so oder so aus kommunalen Mitteln bezahlt würden, erklärt Dahlke weiter. Je nach Aufenthaltsstatus von Geflüchteten wird das Wohnen aber vom Jobcenter bezahlt. Dann handelt es sich nicht um das Geld der Stadt. „Das Jobcenter darf aber nicht jede beliebige Miete übernehmen“, schränkt Horst Dahlke dazu ein. „Bei der Festlegung der Nutzungsgebühr haben wir uns daran orientiert, was sozialhilferechtlich zulässig ist.“