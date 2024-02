Karneval und Brauchtumspflege Helmut Spicker ist der neue Rentmeister der Wöllepump-Nachbarschaft

Wenn am Rosenmontag um 11.11 Uhr eine Glocke erklingt und eine Gruppe bunt kostümierter Menschen durch die Altstadt zieht, dann sind das die Mitglieder der Wöllpump-Nachbarschaft. Denn sie kommen traditionsgemäß an diesem besonderen Tag zusammen, um gemeinsam Karneval zu feiern, Rückschau auf das vergangene Jahr zu halten, die kommenden Monate in den Blick zu nehmen und den neuen Rentmeister oder die neue Rentmeisterin zu begrüßen.