Lebendiges Brauchtum Kerstin Lammert ist neue Rentmeisterin der Wöllepump-Nachbarschaft

Der Rosenmontag, das ist der Tag, an dem die Frauen und Männer der traditionsreichen Wöllepump-Nachbarschaft sich treffen, um gemeinsam zu feiern und auf das Wohl des neuen Rentmeisters oder der neuen Rentmeisterin anzustoßen. So kamen um die 30 Altstadt-Nachbarn in der Gaststätte Schnierstrax zusammen, gut gelaunt und natürlich in jecker Karnevalsverkleidung, denn das gehört nun einmal dazu.