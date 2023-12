Schäfer Thimm und Wölfin Gloria „Für jeden Weidetierhalter ist der Wolf eine Existenzfrage“

An den Morgen des 28. Februar kann sich Schäfer Tobias Thimm noch gut erinnern. An den Anruf der Polizei, dass in einem Vorgarten an der Franzosenstraße in Dinslaken-Hiesfeld etliche Schafe stünden. „Ich war noch nicht sonderlich beunruhigt“, erzählt Thimm. „Es kommt immer wieder mal vor, dass Schafe ausbüxen.“ Da hatte er von dem Drama, das sich in der Nacht abgespielt hatte, noch keine Ahnung.