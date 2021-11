Wölfe in der Region : Kalb auf Weide in Hünxe halb aufgefressen

Auf dieser Wiese fand Landwirt Dieter Sondermann das vermutlich tot geborene Kalb am Morgen halb aufgefressen.

Hünxe Wölfe müssen in Hünxe am Dienstag in einer Herde trächtiger Kühe unterwegs gewesen sein. Ein wohl in der Nacht tot geborenes Kalb wurde morgens vom Landwirt zerrissen aufgefunden.