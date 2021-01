Nach Pony-Riss in Hünxe : Wölfe in der Region – Landwirte fordern „mutige Schritte“

In der Nacht zu Montag, 4. Januar, wurde das Shetland-Pony „Ella“ auf der Weide an der Hardtbergweg gerissen worden. Der Fall erfährt derzeit große Aufmerksamkeit. Foto: Helmut Wölker

Hünxe/Niederrhein Nach dem jüngsten Riss eines Shetland-Ponys in Hünxe hat sich der Rheinische Landwirtschaftsverband zu Wort gemeldet. Erfahrungen aus Niedersachsen zeigten, dass „Problemwölfe“ konsequent getötet werden sollten.

Auch die Bauern im Rheinischen Landwirtschaftsverband äußern sich besorgt über die Wölfe in der Region. „Es bedarf in NRW klarer und mutiger Schritte bei der Frage, wie mit Wölfen, die Schutzzäune überwinden und Weidetiere reißen, weiter umgegangen werden soll“, fordert Bernhard Conzen, Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbandes (RLV). „Die Landwirte und ihre Tiere brauchen hierbei Sicherheit.“

Aus Sicht der Tierhalter ergäben sich dadurch neue und drängende Fragen, so Bernhard Conzen. „Wird ein Rudel anders jagen als ein Einzeltier? Lernen die Wölfe voneinander, Zäune zu überspringen? Verlieren die Tiere wie vor wenigen Jahren der Wolf ,Kurti’ die Scheu vor dem Menschen? Folgen auf Schafe bald auch größere Tiere wie in anderen Bundesländern? Dass das unangenehme Fragen sind, ist uns bewusst. Doch wir müssen sie uns stellen und die Situation sachlich bewerten.“

Für die Landwirte sind die Entwicklungen in Niedersachsen bedeutsam. Dort wurden im Sommer zwei Hannoveraner Pferde im Landkreis Nienburg von Wölfen gerissen. Es handelte sich dabei um „Jährlinge“, also junge Tiere, aber solche einer großen Rasse. Auch Rinder fielen Wölfen zum Opfer, wobei es auch dabei überwiegend junge, nicht ausgewachsene Tiere traf. In Niedersachsen wurde ein Wolf nach solchen Vorkommnissen zum Abschuss freigegeben, er wurde aber bislang dennoch nicht getötet. Um die Genehmigung wird in dem Bundesland heftig diskutiert.