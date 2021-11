Totes Kalb auf Weide halb aufgefressen : Nabu und Bürgerforum fordern Ministerium zum Handeln auf

Hünxe Eigentlich sind der Naturschutzbund im Kreis Wesel – eher „pro Wölfe“ – und das Gahlener Bürgerforum – eher „contra Wölfe“ – bei diesem Thema kaum mal einer Meinung. Eine Forderung erheben nun aber beide Organisationen zugleich: Beim Herdenschutz soll es endlich auch um Rinder und Pferde gehen.

Nachdem Wölfe offenbar auf einer Weide mit einer Herde trächtiger Kühe in Hünxe unterwegs waren, fordert der Naturschutzbund (Nabu) im Kreis Wesel rasche Reaktionen des Landes Nordrhein-Westfalen . Maßnahmen für die Sicherheit von Rindern müssten bei künftigen Vorgaben zum Herdenschutz mitbedacht werden, so der Kreis-Weseler Nabu-Chef Peter Malzbender. „Der Naturschutz wird die Landwirtschaft mit ihren Forderungen dazu in jeder Beziehung unterstützen.“

Kostenpflichtiger Inhalt Ein Landwirt hat auf einer seiner Kuhweiden ein Kalb gefunden, das in der Nacht vermutlich tot geboren worden und bis zu den Morgenstunden halb aufgefressen worden war. Dass der Unternehmer sich nun um seine Muttertiere und künftige Kälber sorge, sei absolut verständlich, so Malzbender. Das Landesumweltministerium sei gefordert, „sofort“ zu reagieren. Das gelte ebenfalls für Regelungen für Großpferde.

So müsse Haltern unkompliziert genehmigt werden, Holzställe zu errichten, damit Weidetiere nachts untergebracht werden könnten: „Das war früher auch Gang und Gäbe.“ Und es müssten technische Möglichkeiten eröffnet werden, auch Grundstücke für größere Tiere mit mobilen Zäunen abzusichern, so, wie es bei Schafherden praktiziert wird.

Wölfe in der Region : Kalb auf Weide in Hünxe halb aufgefressen

Das Gahlener Bürgerforum, das Wolfsangriffe in der Region dokumentiert, kritisiert ebenfalls Mängel bei den gegenwärtigen Regelungen. Bislang gibt es weder Entschädigungen für gerissene Pferde oder Rinder noch für die Kosten, die durch Schutzmaßnahmen entstehen. „Nachdem das Wolfsrudel um ,Gloria’ inzwischen eine Vielzahl an Schafen und einige Ponys gerissen hat, sind nun auch die Rinderzüchter in großer Sorge um ihre in artgerechter Weidehaltung lebenden Tiere und müssen sich fragen: Wie kann ich meine Tiere sicher vor dem Wolf schützen?“, schreibt die Organisation in einer Mitteilung und gibt außerdem zu bedenken: „Es bleibt auch anzumerken, dass die wolfsabweisende Einzäunung derart großer Weideflächen erhebliche Mittel binden wird, die auf der anderen Seite dem Natur- und Tierschutz dann fehlen werden.“