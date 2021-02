Kostenpflichtiger Inhalt: Übergriffe von Tierschützern? : „Ich rate jedem Jäger, auf gar keinen Fall einen Wolf zu schießen“

Blick auf einen Wolf - hier ein Exemplar in einem Wildpark – durch ein Zielfernrohr (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Hünxe/Dinslaken/Niederrhein In Niedersachsen sollte ein Problemwolf erlegt werden. Es traf aber das falsche Tier. So etwas wäre auch am Niederrhein möglich, sollte Wölfin „Gloria“ zum Abschuss freigegeben werden, sagen Fachleute. Zudem sähen sich die Jäger in Gefahr.