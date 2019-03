Signierstunde am 1. April: So entsteht ein Wimmelbild

Thomas Wittke, also Wittek, bei der Arbeit an seinem neuen Wimmelbild. Foto: Privat

Dinslaken Witteks zweites Dinslaken-Bild zeigt den Stadtteil Lohberg.

Wimmelbilder – kennen viele Eltern von ihren Kindern. Ali Mitgutsch und Mordillo etwa waren bekannte Wimmelbildzeichner, die ab den 70er- und 80er-Jahren diverse Kinderbücher veröffentlicht haben, erzählt Wittek. Die ersten Bilder dieser Art seien aber wesentlich früher gemalt worden: Im Jahr 1500 habe Hieronymus Bosch das Tryptichon „Der Garten der Lüste“ geschaffen. Eine Stadt als Panorama darzustellen, das gebe es ebenfalls schon seit Jahrhunderten – als Zeichnung, Holz- oder Kupferstich. „Aber bisher vermutlich nicht in solchen Details, als Gesamtansicht in diesem Maßstab, das könnte einzigartig und erstmalig sein“, meint der Künstler.

„Schon im Rahmen des Kulturhauptstadtjahres wurde über einen Dinslaken-Kalender mit gezeichneten, prägnanten Gebäuden geredet.“ Wittek legte in Hamburg vor, zeichnete etwa ein Wimmelbild der Innenalster und die Hamburger Stadtparks für die Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt. 2014 fanden erste konkrete Gespräche mit der Wirtschaftsförderung in Dinslaken, mit Svenja Krämer und Gesa Scholten, statt – und im vergangenen Jahr erschien die Dinslakener Innenstadt im Wimmelbildformat.

Für ein Motiv braucht Wittek „mindestens drei Monate“ sagte er, eher länger. Die Grundlage ist ein Stadtplan von Dinslaken, daraus werden – per Fotokopien vergrößert – Straßenläufe und Gebäudeumrisse mittels Leuchttisch durchgezeichnet. Über Googlemaps oder Bing kommt die Dreiviertelansicht dazu, auf den Grundrissen der Gebäude werden die Häuser plastisch nachgezeichnet – Haus für Haus, Block für Block. Manchmal auf wenigen Quadratmillimetern, in einem Format, dass in etwa der Druckgröße in DIN A2 entspricht. Personen, Tiere, Fahrzeuge und manche technische Details wie Ampeln und Strommasten zeichnet Wittek separat und fügt sie als Extraebenen ein – „damit sie nachträglich, falls notwendig, noch verschoben werden können.“ Koloriert wird am Computer mit einem Grafikprogramm, die Straßennamen werden zum Schluss in die Zeichnung „hineingetippt“.