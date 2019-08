Regelmäßig finden Treffen statt : „Wir pflegen“ – in der Gruppe Kraft tanken

Brigitte Brzeski sich für die „Wir pflegen“-Selbsthilfegruppe Sie lädt pflegende Angehörige zu den Gruppentreffen ein. Foto: Br.

Dinslaken/Voerde/Hünxe Die Voerderin Brigitte Brzeski engagiert sich in der Selbsthilfe und Interessenvertretung pflegender Angehöriger. In Dinslaken, Voerde und Hünxe wurden Gruppen gegründet. Demnächst geht der Treff in Bruckhausen an den Start.

Beim Thema pflegende Angehörige, den vielfältigen Belastungen, denen diese ausgesetzt sind und mit welchen Problemen sie zu kämpfen haben, kennt Brigitte Brzeski sich aus. Die 64-jährige Voerderin hat mehrere Jahre ihren an Demenz leidenden Mann gepflegt, der im vergangenen Jahr gestorben ist. Ihn in eine Pflegeeinrichtung zu geben, kam für sie nicht in Frage. Noch während sie ihren Mann pflegte, lernte sie „Wir pflegen“ kennen, eine Selbsthilfe und Interessenvertretung pflegender Angehöriger in Nordrhein-Westfalen. Seither engagiert sie sich in dieser Organisation. Brigitte Brzeski war maßgeblich an den Gründungen der örtlichen „Wir pflegen“-Selbsthilfegruppen in Hünxe, Voerde und Dinslaken beteiligt. Mittlerweile arbeitet sie auf 450-Euro-Basis als Projekthelferin für den Landesverein „Wir pflegen“. „Es geht darum, gemeinsam etwas für pflegende Angehörige zu bewegen, deren Situation zu verbessern, ihnen den Alltag etwas zu erleichtern“, sagt Brigitte Brzeski.

Aus eigener Erfahrung weiß die Voerderin, wie schwierig es manchmal sein kann, alles geregelt zu bekommen, wenn man sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmert. „Kaum jemand will sich mit Krankheit und Pflege befassen, bis man betroffen ist“, so die Voerderin.

Info Gruppen in Dinslaken, Voerde und Hünxe Treffpunkte Die Dinslakener Gruppe „Wir pflegen“ trifft sich in den Räumen der Tagespflege an der Wiesenstraße. Treffpunkt der Voerder Gruppe ist das Paulushaus an der Bahnhofstraße. Die Hünxer Gruppe tagt im Blockhaus neben der Hedwigskapelle. Kontakt 0151 65532430

Den Verein „Wir pflegen“ lernte sie bei einer Veranstaltung in Mülheim kennen, die sie damals gemeinsam mit ihrem kranken Mann besuchte. Schnell war ihr klar, dass sie sich hier engagieren würde, weil sie sich in ihrer persönlichen Betroffenheit in der Vereinsarbeit wiederfand, denn „wir als Angehörige finden Gehör“. Sie initiierte die Gründung der Ortsgruppe Hünxe mit, und auch die der weiteren Selbsthilfegruppen in Voerde und Dinslaken. Bei den regelmäßigen Treffen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, erhalten Tipps und wertvolle Ratschläge von Menschen, die sich als pflegende Angehörige in ähnlichen Situationen wie sie selbst befinden. „In der Gruppe kann man seine Ängste und Sorgen loswerden. Die Teilnehmer hören einander zu. Sie können Kraft tanken. Manchmal fließen auch Tränen, aber wir gehen immer wieder lachend raus“, sagt Brigitte Brzeski. Zudem stehen Freizeitaktivitäten für die Besucher der Gruppentreffen an, wie beispielsweise ein gemeinsames Frühstück oder der Besuch einer Eisdiele. Etliche der Teilnehmer verlassen die Gruppentreffen gestärkt, denn sie wissen, dass sie mit ihren Problemen nicht allein dastehen und sie lernen auch aus den Erfahrungen, die andere gemacht haben. „Auch wenn Pflege ansteht, ist das Leben noch lebenswert“, sagt Brigitte Brzeski aus Überzeugung. Im Gespräch erfahren die Teilnehmer, wie andere Betroffene schwierige Situationen, bei denen sie oftmals an ihre Grenzen gelangt sind, gemeistert haben.