Besuch bei Flender in Voerde Wüst mit Windrad für die Tochter beschenkt

Schichtwechsel bei Flender in Voerde. Die einen kommen, andere gehen. Einige stehen in Erwartung eines hohen Gastes herum. Unter den Pressevertretern, die im Schatten zwischen den gemähten Rasenflächen des Betriebsgeländes ausharren, wird gewitzelt: Wer kommt wohl als nächstes? Der Kanzler? Ursula von der Leyen? Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck war schon da. Für heute hat sich Ministerpräsident Hendrik Wüst angekündigt. Bei Flender geben sich Spitzenpolitiker derzeit die Klinke in die Hand.