Brutzeit hat begonnen : Finger weg von süßen Tierbabys

Auch junge Eichhörnchen sollte man in ihrem Nest lassen. Foto: dpa/Iris Adamczik

DINSLAKEN/VOERDE Viele Wildtiere haben jetzt Nachwuchs. Dann sind gelegentlich scheinbar hilflose, verlassene Junge zu sehen. Die Kreisjägerschaft appelliert an alle, die Tiere in Ruhe zu lassen. Eine Auffangstation gibt es im Kreis Wesel gar nicht.

Von Sebastian Latzel

Vor einiger Zeit hat Konrad Schnabel aus Voerde wieder den typischen Fall erlebt. Da kam jemand mit einem Karton, in dem ein junger Hase saß. Man habe eine Stunde gewartet, und die Hasenmutter sei nicht gekommen, daher habe man das Tier jetzt lieber mitgenommen, erzählte der Finder. „Das ist sicher gut gemeint, aber der falsche Weg“, sagt Schnabel, Leiter der Wildtierauffangstation des Kreises Kleve in Weeze. Menschen nähmen solche Jungtiere mit, um sie aus einer vermeintlichen Not zu retten. Doch wenn beispielsweise eine Hasenmutter mal nicht auftauche, heiße das noch lange nicht, dass das Junge sich selbst überlassen sei. Hasen säugten ihren Nachwuchs nur einmal am Tag.

Solche „Missverständnisse“ werden jetzt häufiger vorkommen. Denn im Frühjahr beginnt die Brut- und Setzzeit der heimischen Wildtiere. Spaziergänger könnten bis in den Juli hinein öfter Jungtiere von Hasen, Kaninchen, Wildschweinen, Rehkitzen oder Wildvögeln beobachten, die scheinbar von den Eltern verlassen wurden. Doch das sei meist nicht der Fall.

INFO Nabu in Wesel bietet Tierfreunden Hilfe an Unterstützung Der Nabu bietet Tierfreunden an, Adressen von Ärzten für Wildtiere und gegebenenfalls weiteren Ansprechpartnern in der Nähe zu nennen. Kontakt Die Nabu-Geschäftsstelle ist erreichbar unter Telefon 0281 1647787.

Die Kreisjägerschaft Wesel weist ausdrücklich darauf hin, dass gefundene Rehkitze nicht berührt oder gar bei Aufzuchtstationen oder Tierheimen abgegeben werden sollen. „Die Kitze sind dank ihrer Geruchslosigkeit im hohen Gras oder Getreide vor Fressfeinden geschützt. In den ersten Lebenstagen besucht die Mutter ihre Jungen bei Tageslicht ausschließlich zum Säugen. Das Reh hält sich die meiste Zeit etwas abseits von ihrem Jungtier auf, um im Falle einer Bedrohung potenzielle Fressfeinde ablenken zu können“, so Sebastian Falke, Sprecher der Kreisjägerschaft Wesel. Zu den „Fressfeinden“ gehören auch freilaufende Hunde. Deshalb sollten Halter ihre Vierbeiner gerade an Waldrändern angeleint lassen. „Damit werden auch Hasen, sowie Bodenbrüter wie der Fasan nicht unter unnötigen Stress gesetzt.“

Anders ist die Sachlage, wenn Tiere offensichtlich verletzt sind oder die Mutter tot daneben liegt. In diesem Fall können ist eine Wildtierauffangstation durchaus die richtige Anlaufstelle – wenn es denn eine gibt. Das ist allerdings im Kreis Wesel gar nicht der Fall. Ausnahme ist die Greifvogelstation der Schillkaserne, aber dort werden eben nur Greifvögel aufgenommen. „In der Praxis bleibt Bürgern, die in Dinslaken ein Tier finden, nur die Möglichkeit, sich an eine private Initiative zu wenden“, so die Sprecherin der Jagdbehörde.

Der Naturschutzbund (Nabu) im Kreis Wesel rät dazu, ein verletztes Tier zunächst von einem Tierarzt untersuchen zu lassen: „Die Diagnose ist bedeutend für die weitere Pflege und für den Umgang mit dem Tier.“

Im benachbarten Kreis Kleve existiert die Wildtierauffangstation, in der Konrad Schnabel arbeitet. Aber auch, wenn er selbst aus Voerde kommt – er kann dort nur Tiere aus dem Kreis Kleve aufnehmen.

Er rät Menschen, die einem Tier helfen wollen, prinzipiell dazu, erstmal zum Telefon zu greifen und eine möglicherweise geeignete Stelle anzurufen, bevor sie selbst tätig werden. Dann könnten die Fachleute die Situation bewerten und entscheiden, was zu tun sei.