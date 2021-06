Unbekannte entsorgten Bauholz auf Parkplatz : Freiwillige beseitigen wilde Müllkippe in Drevenack

Drevenack Am Parkplatz des Schwarzensteiner Wegs haben Unbekannte einen Haufen Latten und Bretter entsorgt. Freiwillige aus dem Dorf räumten den Dreck weg.

Timo Kempendorf startete einen Aufruf auf Facebook, um schnellstens Helfer zu finden, die den Müll einsammeln und fachgerecht entsorgen. „Wir haben den Müll sofort beseitigt damit hier keine Müllhalde entsteht. Die Erfahrung zeigt, dass die Menschen dort, wo bereits Müll lieg, ihren eigenen schneller dazu abladen als an einem sauberen Ort“, berichtet Kempendorf. Das Absurde dabei sei, dass die meisten dieser Abfälle gegen eine geringe Gebühr abgegeben werden können. Statt mit dem Müll in den Wald zu fahren, wäre es viel sinnvoller den Weg zu einer richtigen Sammelstelle auf sich zunehmen. „Ich wünsche mir mehr Bewusstsein in der Bevölkerung und dass illegale Entsorgung auch zur Anzeige gebracht wird“, sagt Ingrid Meyer. Letztlich komme die Allgemeinheit für die illegal Entsorgung auf. Denn die Kosten blieben am Besitzer des Grundstücks hängen. „Und das ist meistens die Gemeinde“, sagt Meyer.