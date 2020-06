Viele Einsätze für die Feuerwehren am Wochenende : Wiederholt Vegetationsbrände am Schwarzen Weg

Die Feuerwehr hatte Freitag und Samstag viel zu tun (Symbolbild). Foto: Klaus nikolei

Hünxe/Dinslaken Am Wochenende gab es eine ganze Reihe von Einsätzen für die Feuerwehren in Dinslaken und Hünxe. Darunter war erneut die Meldung von einem Feuer am Schwarzen Weg. Eine Waldbrand-Meldung erwies sich zum Glück als falsch.

Für die Feuerwehren in Dinslaken und in Hünxe hat es am Wochenende eine ganze Reihe von Einsätzen gegeben. So musst die Feuerwehr in Bruckhausen am Samstag um 16.21 Uhr zu einem Vegetationsbrand ausrücken: An der Straße „Schwarzer Weg“ brannte es im Gras. Die Wehrleute hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Bereits am Dienstag hatte es allerdings ebenfalls am Schwarzen Weg einen sehr ähnlichen Vorfall gegeben: Um etwa 16.30 Uhr hatte es auf einer kleinen, etwa einen Quadratmeter großen freien Fläche gebrannt.

Am Freitag wiederum mussten die Einheiten Bruckhausen und Hünxe um 12.08 Uhr zum „Bruchweg“ in Bruckhausen zu einem vermeintlichen Waldbrand ausrücken. Vor Ort fand sich jedoch kein Feuer. Am Freitagabend um 20.08 Uhr wurde die Hünxer Feuerwehr schließlich wegen eines Zimmerbrandes am Mössenbergwerg alarmiert. Die Hausbewohner konnten die Flammen allerdings noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst löschen.

Die Feuerwehr in Dinslaken musste bereits am Freitag bis zum frühen Abend fünf mal ausrücken. Nach einem Verkehrsunfall auf der Ziegelstraße waren Fahrzeug-Betriebsmittel ausgelaufen; die Feuerwehr kümmerte sich darum. Am Wohnungswald an der Helenenstraße drohte ein abgebrochener Ast herunterzustürzen. „Der Bereich wurde großräumig gesichert und an das Grünflächenamt übergeben“, berichtet die Dinslakener Wehr. Gegen 14 Uhr ging es an die Wilhelminenstraße: „Dort war aus unerklärbaren Gründen ein Keller mit Wasser vollgelaufen.“ Auch der Din-Service rückte zum Einsatzort aus, unterstützte bei der Ursachenforschung und übernahm anschließend die Einsatzstelle. Am frühen Abend schließlich rückten die Einheiten „Hauptamt“, „Stadtmitte“und der Rettungsdienst zu einem vermeintlichen Zimmerbrand am Oleanderweg aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte: Ein Rauchwarnmelder hatte ausgelöst, ein Feuer gab es aber nicht.

Zeitgleich wurde ein Notfall an der Wallstraße gemeldet: Ein Kind musste aus einem verschlossenen Auto befreit werden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte die Polizei das Kind aber bereits bereits das Kind aus seiner misslichen Lage befreien können.

(RP)