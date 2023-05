Kultur in Hünxe Im Pankok-Museum herrscht Aufbruchstimmung

Der Förderverein-Vorstand mit seinem Vorsitzenden Norbert Meesters und Annette Dohrmann Burger konnte am Freitag zufrieden sein mit dem Neustart des Otto-Pankoks-Museums draußen im grünen Drevenack. Auf dem Gelände von Haus Esselt, wo der Künstler mit seiner Familie lange lebte und arbeitete, kamen zahlreiche Gäste zur Wiedereröffnung an den ländlichen Niederrhein. Und damit dorthin, wo sich Otto Pankok besonders wohl und kreativ fühlte. In der Museumsscheune wurde das offiziell gefeiert. Künstlerisch war dafür eine liebevoll und gekonnt kuratierte Ausstellung „Stern und Blume“ zusammengestellt geworden – eine Werkschau Pankoks für einen besonderen Anlass. Ab Sonntag, 7. Mai, ist sie am Otto-Pankok-Weg 4 in Drevenack öffentlich zu sehen, am Eröffnungstag gilt freier Eintritt.