Erneut Oberleitung beschädigt : Wieder Zug im Bereich von Sterkrade gestoppt

Niederrhein Erneut ist am Dienstag in der Nähe des Bahnhofs Oberhausen-Sterkrade ein Zug durch Probleme an der Oberleitung auf der Strecke gestoppt worden. Ob dahinter wieder ein Anschlag auf das Kabel steckt, ist vorerst unklar.

Am Montag hatten unbekannte am Bahnhof gebastelte Gegenstände aus Holz und Metall auf die Oberleitungen in beiden Fahrtrichtungen geworfen. „Wir können es nicht ausschließen, aber wir können auch nicht sagen, dass es einen Zusammenhang gibt“, so Dajana Burmann. Rund 120 Menschen saßen in dem gestoppten Zug, der in Richtung Wesel unterwegs gewesen war. Die Bahn wurde evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Strecke wurde in beide Richtungen gesperrt, Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Die Reparaturarbeiten sollten nach Prognosen vom Abend bis mindestens 23 Uhr dauern.