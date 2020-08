War es der Wolf? : Wieder wurde ein Schaf an der Buschstraße gerissen

Dinslaken Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an der Buschstraße zwei Schafe getötet und zwei weitere verletzt. Auch diese Tiere soll der Wolf gerissen haben.

An der Buschstraße in Oberlohberg ist wieder ein Schaf getötet worden. Vermutet wird, dass es am Freitag, 14. August, gegen 6 Uhr gerissen worden ist, entdeckt wurde der Vorfall, der von der Arbeitsgemeinschaft Wolf des Gahlener Bürgerforum dokumentiert worden ist, an diesem Tag erst gegen 18.50 Uhr.