War es der Wolf? : Wieder ein Schaf in Hünxe gerissen

Wieder ein Schaf in Hünxe gerissen

Schafzüchter Kurt Opriel auf der Wiese am Hohen Wardweg in Hünxe. Wieder wurde eines seiner Tiere gerissen. Foto: hs/Helmut Scheffler

Hünxe Züchter Kurt Opriel beklagt das neunte tote Tier in einer seiner Herden.

In der Nacht zu Donnerstag ist erneut ein Schaf des Hünxer Züchters Kurt Opriel getötet worden, mutmaßlich durch einen Wolf. Der Vorfall ereignete sich auf einer Wiese am Wohnhaus der Familie am Hohen Wardweg, etwa 40 Meter entfernt vom Gebäude.