Kommentar : Die Stichwahl wirkt auch auf den Rat

Meinung Dinslaken Die Machtverhältnisse im Dinslakener Stadtrat haben sich verschoben. Es bleibt jedoch dabei, dass SPD und CDU gemeinsam eine Mehrheit bilden können, wenn sie das wollen. Der Ausgang der Bürgermeister-Stichwahl am 27. September ändert nichts an dieser Möglichkeit. Er prägt aber die Stimmung im Rat. Ein Kommentar.

Diese Wahl hat die politische Landschaft in Dinslaken durchgerüttelt. Allein die Größe des künftigen Stadtrates: Acht Fraktionen, 66 Sitze, das ist eine Hausnummer für eine Stadt dieser Größe. Die bisherigen Machtverhältnisse sind erschüttert durch die neue Stärke von Grünen und UBV, die FDP ist auch wieder mit im Boot, und die „Partei“ will sich ebenfalls ins Geschehen einmischen. Der Einfluss der „kleinen“ – oder eigentlich gar nicht mehr so kleinen – Parteien wird stärker.