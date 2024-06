Unsere Woche Verwaltung muss den Bürgern endlich auf Augenhöhe begegnen

Was ist bloß los in der Dinslakener Verwaltung? Die entfernt sich immer weiter von den Menschen dieser Stadt. Ein trauriges Beispiel stellt die aktuelle Entwicklung in Sachen Bergerstraße dar. Dort machen die Anwohner sich dafür stark, dass die Kehrtwende zurück zu Tempo 50 vollzogen wird und man sich von der Tempo-70-Regelung verabschiedet. Dass die Verwaltung ihre Teilnahme an dem von den Betroffenen vorbereiteten Ortstermin mit Vertretern der Stadt, der Politik und der Presse überraschend mit einer fadenscheinigen Begründung abgesagt hat, wirft ein bezeichnendes Licht auf diese Verwaltung. Sie ist bei strittigen Themen, bei denen sie nicht glänzen kann, nicht an Öffentlichkeit und schon gar nicht an Transparenz interessiert. Stattdessen wurden den Anwohnern Einzelgespräche im Ordnungsamt angeboten. Bürgernähe sieht anders aus. Die Verwaltung geht nicht zu den Bürgern, wenn diese als Gruppe auftreten, um ihre berechtigten Interessen zu vertreten. Einigkeit macht ja bekanntlich stark, und um das zu verhindern, gewährt die Verwaltung dann lieber Einzelaudienzen, bei denen die Menschen nicht wissen, was sie tatsächlich erwartet. Das wirkt einschüchternd und hat mit einem Bürgerumgang auf Augenhöhe nichts zu tun.