Mikrozensus in Dinslaken, Voerde, Hünxe : Die jährliche Datensammlung

Dinslaken/Voerde/Hünxe Bürger aus 424 Haushalten in Dinslaken werden 2022 einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen müssen. Der Mikrozensus startet wieder, der dem Land wichtige Informationen liefern soll. Die Teilnahme ist Pflicht.

In Dinslaken müssen im Laufe des Jahres 424 Haushalte Auskunft geben, in Voerde sind es 160 und in Hünxe 88. Die Zahl richtet sich unter anderem nach der Größe der Kommune. Daher werden in Moers auch gleich Personen in 632 Haushalten befragt. In Dinslaken startet die Befragung bereits im Januar in 48 Haushalten. Auch die Personen in Voerde und Hünxe sind bereits Anfang des Jahres an der Reihe. Wer befragt werden soll, findet eine entsprechende Mitteilung im Briefkasten. Die werden von „Erhebungsbeauftragten“ verteilt.