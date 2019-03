WGV-Antrag: Vorteile von ICE-Stopp prüfen

Voerde WGV-Antrag: Forderung aus Wesel bei positivem Ergebnis unterstützen

Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, möge die Kommune das Ansinnen unterstützen. Darum bittet die Fraktion in einem Antrag zur Ratssitzung am Dienstag, 2. April. Die WGV geht derzeit davon aus, dass ein ICE-Stopp in Wesel für bestimmte Pendler aus Voerde „zusätzliche Zeitvorteile und Verkehrsangebote bringen“ könnte. Darüber hinaus könnten die Städte und mithin die Region für Geschäftsreisende und Touristen attraktiver werden.