Wetterbilanz für September Goldener Herbst an Emscher und Lippe

Auch im Emscher-Gebiet fiel am selben Tag der höchste Tagesniederschlag mit 42,5 Millimetern an der Niederschlagsstation an der Hasslacher Straße in Bottrop. Am 16. und 21. September gab es ebenfalls lokal hohe Niederschlagssummen. So fiel am 16. September an der Station am Wasserwerk in Voerde eine Tagessumme von 37,5 Millimetern. Am 21. September waren es 23 Millimeter an der Station an der Kläranlage Senden.