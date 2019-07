Keine „Bevormundung“ : Lust an grünen Vorgärten wecken

Ein Wettbewerb könnte dazu beitragen, dass in Zukunft nur noch wenige Vorgärten in Dinslaken so aussehen. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Dinslaken Ratsherr Mirko Perkovic (Liberale Mitte) schlägt einen Wettbewerb vor.

Mit dem Thema Steingärten beschäftigten sich die Mitglieder des Hauptausschusses. Die Grünen hatten die Stadt aufgefordert, gegen die zunehmende Versiegelung von Vorgärten anzugehen. Gerade der Klimawandel zeige, dass Grünbewuchs in den Städten vonnöten seien, um der Überhitzung von Innenstädten entgegenzuwirken. Dinslaken verfüge über eine Vielzahl von formellen und informellen Möglichkeiten, so die Verwaltung, und wende diese auch an. Sie halte diese Mittel für ausreichend und wolle die Gestaltungsfreiheit der Eigentümer nicht weiter einschränken. Eine Vorgartensatzung, wie von den Grünen gewünscht, sei nicht zu empfehlen. Allerdings könnten, so die Verwaltung, die üblichen Festsetzungen im Bebauungsplan dahingehend konkretisiert werden. Wichtiger erscheine es der Stadt, die Menschen diesbezüglich aufzuklären. Einen ersten Beitrag könne das Konzept zur Pflanzung von Erinnerungsbäumen leisten. Dem Beschluss wurde einstimmig entsprochen.

Ratsherr Mirko Perkovic von Limit (Die Liberale Mitte) hat einen eigenen Antrag zur Steingarten-Thematik eingebracht. Er will das Bewusstsein der Dinslakener für die Thematik Versiegelung und Begrünung von Vorgärten stärken. Die Verwaltung, so seine Anregung, soll prüfen, ob und wie es möglich ist, „mit einer Informationskampagne (zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen der Stadt) die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten in den Vorgärten aufzuzeigen“ und dabei darzulegen, welche Vor- und Nachteile für die heimische Tier- und Pflanzenwelt bestehen würden. Zudem sollte nach Ansicht von Perkovic geprüft werden, ob es sinnvoll ist, „einen ergänzenden Wettbewerb auszurufen“. Dieser könnte nach seiner Ansicht „zu einer stärkeren Identifikation der Dinslakener mit ihrer Stadt führen“.

Der Ratsherr regt an, beim Wettbewerb auf Ansätze aus der „Green Gamification“ zurückzugreifen. Dabei geht es um den „Nutzen von Spieldesigns und Spielmechaniken, um Probleme zu lösen und das Publikum zu beteiligen“, heißt es in dem Antrag. Es geht um Maßnahmen „zum Schutze der Umwelt und und somit zum Erhalt unserer Lebensgrundlage“, „um die Partizipationsmotivation am Umweltschutz zu erhöhen“. Bezogen auf die naturnahe Gestaltung von Vorgärten gehe es nicht um Bevormunden oder den Erlass von Verordnungen, sondern vielmehr darum, „durch den Einsatz spielerischer Elemente in den Sozialen Netzwerken einen dauerhaft motivierenden Ansatz zum Umweltschutz und begrünten Vorgärten zu schaffen“.

Perkovic beantragt, einen Wettbewerb auf der städtischen Präsenz auf Facebook und/oder Instagram auszurufen, bei dem die schönsten Vorgärten Dinslakens ausgezeichnet werden. Aufgabe der Stadt: eine Checkliste mit Bestimmungen und Bedingungen zu erstellen, die ein begrünter Vorgarten erfüllen müsse. Entspreche ein Vorgarten den Voraussetzungen, sollte die Stadt dem Besitzer das Siegel „Aktion Grüner Vorgarten in Dinslaken“ verleihen.

