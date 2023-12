Taten im Kreis Wesel Einbrecher am Wochenende auf Beutezug

In Dinslaken gab es über das Wochenende insgesamt vier Einbrüche. In einem Fall brachen die Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Ursulastraße ein. Dabei drangen sie in Wohnungen im Erdgeschoss sowie in der ersten Etage, in Kellerräume sowie auf dem Dachboden ein. Was ist Täter alles genau mitgenommen haben, ist bis jetzt noch nicht bekannt.