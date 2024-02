Brustzentren in Wesel und Dinslaken Brustkrebs kompetent behandeln – Netzwerk bündelt Expertise

Wesel/Dinslaken · Eine gute Nachricht für alle von Brustkrebs Betroffenen in der Region: Das katholische St. Vinzenz-Krankenhaus in Dinslaken und das Evangelische Krankenhaus Wesel kooperieren, um eine bestmögliche Behandlung zu gewährleisten – an beiden Standorten. Zum Start wird es pink.

14.02.2024 , 17:39 Uhr

Gemeinsam laden die Kooperationspartner vom St. Vinzenz Krankenhaus Dinslaken und dem Evangelischen Krankenhaus Wesel zu einem Informationsnachmittag ein. Foto: Frieder Bluhm

Von Frieder Bluhm