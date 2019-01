Im Restaurant Advantage : Seuken liest Mordsgeschichte von Edgar Allan Poe

Foto: Büttner

Dinslaken Der Voerder Rezitator Werner Seuken präsentiert mal wieder eine Gänsehaut-Lesung. Mit der Erzählung „Die Morde in der Rue Morge" von Edgar Allan Poe ist er am Freitag, 25. Januar, im Restaurant Advantage, Alleestraße 66, auf dem Gelände des Tennisclubs Blau Weiß in Dinslaken zu Gast.

Musikalisch begleiten wird ihn Sänger Cesare Siglarski. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Lesung beginnt um 19 Uhr Der Eintritt zur Veranstaltung beträgt 7 Euro an der Abendkasse. Reservierungen werden im Vorfeld telefonisch unter der 02064 55389 oder unter der E-Mail-Adresse info@restaurant-advantage.de entgegen genommen.