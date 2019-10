Dinslaken : Mehr Mitglieder fürs DRK gewinnen

Dinslaken Der neue stellvertretende Vorsitzende des DRK-Kreisverbandes hat einige Ideen.

(hsd) Seinen Nachfolger hat Kurt Gerritz selbst gefragt, ob dieser sich vorstellen könnte, beim DRK in die Vorstandsarbeit einzusteigen. Werner Heuking, an den die Frage gerichtet war, freundete sich schnell mit dem Gedanken an und erklärte seine Bereitschaft, für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes Dinslaken-Voerde-Hünxe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu kandidieren. In der Jahreshauptversammlung wurde der Dinslakener, der seit 40 Jahren als Apotheker tätig ist, gewählt.