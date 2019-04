Idee entstand in der Kinderkirche : Kinder für den Gesang begeistern

Idee entstand in der Kinderkirche

Der Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde mit seinem Leiter Werner Bußmann in Aktion. Die Kleinen sind begeistert dabei. Foto: Arnulf Stoffel

Hünxe Werner Bußmann hat Mädchen und Jungen zu Drevenacks jüngstem Chor zusammengeführt.

Drevenack ist von jeher ein musikalisches Dorf. Werner Bußmann, ehemaliger Lehrer der Schule am Ring in Wesel, ist in der Kinderkirche aktiv. „Einmal habe ich die singenden Kinder auf der Gitarre begleitet“, sagt der Gründer des noch recht jungen Evangelischen Kinderchors. „Sie wollten singen und es hat enorm viel Spaß gemacht.