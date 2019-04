Großer Auftritt mit Konfettiregen : Luigi Tassone (23) bei Günther Jauch

Dinslaken Der Pizzabäcker aus Dinslaken hat bei „Wer wird Millionär“ 8000 Euro gewonnen.

Luigi Tassone, Pizzabäcker im Restaurant „Mammas Simple Food“ in Dinslaken, ist um 8000 Euro reicher und ein bisschen berühmter. Am Montagabend war er in der TV-Quizshow „Wer wird Millionär“ zu bewundern. Jede Menge Dinslakener haben dem 23-Jährigen dabei zugesehen, wie er bemerkenswert souverän im Rampenlicht stand. Auch, wenn er sich mit einigen Fragen ziemlich herumschlagen musste.