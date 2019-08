Verein hat Geburtstag : Wer regiert den BSV „Bleib treu“ im Jubiläumsjahr?

Für die Schützen stehen die Zeichen auf grün. Am Wochenende wird in Emmelsum Schützenfest gefeiert. Foto: dpa/David Young

Voerde 90-jähriges Vereinsbestehen und auch das Verbandsschützenfest werden in Emmelsum gefeiert.

Die Mitglieder das BSV „Bleib treu“ Emmelsum freuen sich auf das bevorstehende Jubiläums- und Verbandsschützenfest, das vom 30. August bis 2. September stattfindet. Erstmalig nach vielen Jahren wird auch wieder ein Zelt neben der Schützenhalle aufgebaut. Livemusik am Samstag und Sonntag runden das Fest ab.

Wer hätte sich vor 90 Jahren von den Vereinsgründern vorstellen können, was aus der die Geselligkeit und das Schützenbrauchtum pflegenden Gemeinschaft einmal werden würde. Ein lebendiger Schützenverein, der die Tradition und die Vereinsgemeinschaft pflegt und den Schießsport auf hohem Niveau betreibt. 90 Jahre später freuen sich die Vereinsmitglieder auf ein Jubiläumsfest, das gleichzeitig als gemeinsames Verbandsschützenfest der Schützenvereine aus Ork, Spellen, Friedrichsfeld und Lippedorf gefeiert wird.

Das Fest beginnt am Freitag, 30. August, mit einem Festakt zum 90. Geburtstag. Abordnungen aller Voerder Schützenvereine sind eingeladen. In diesem Rahmen sollen dann die Vereinsjubilare geehrt werden. Teilnehmen werden auch alle lebenden ehemaligen Königinnen und Könige des Vereins.

Mit dem Antreten der Schützen am Samstag. 31. August, um 8.30 Uhr im Festzelt beginnt der zweite Festtag. Anschließend werden beim Umzug durch die Ortschaft der amtierende König Markus Grzesik und seine Königin Katrin Kempken abgeholt. Nach dem traditionellen Erbsensuppenessen geht es mit dem Schießen auf die Vogelpreise weiter. Gegen 16 Uhr soll es dann ernst werden. Das Schießen um die Königswürde beginnt. Schnell wird sich herausstellen, wer den Verein im Jubiläumsjahr regieren darf. Um 20 Uhr wird der neue König mit seiner Königin und dem Hofstaat feierlich inthronisiert. Beim Krönungsball mit der Soundtrack-Partyband kann der neue König mit seinem Throngefolge ausgiebig gefeiert werden.

Der Sonntag, 1. September, beginnt mit dem Wecken des neuen Thrones durch den Spielmannszug Spellen. Um 13.30 Uhr treten die Schützen von „Bleib-treu“ am Festzelt zur Abholung des neuen Königpaares und der Gastvereine, die sich um 16:30 Uhr am Schulzentrum Voerde-Nord treffen, an. Um 17 Uhr ist auf dem Parkplatz am Schulzentrum Voerde Nord/Ecke Posaunenstraße der große Zapfenstreich unter Beteiligung aller Gastvereine geplant.

Die Parade mit der Vorstellung des neuen „Bleib-treu‘-Throns und der Throngesellschaften der Gastvereine schließt sich gegen 17:30 auf der Rheinstaße/Haus Döhmer an. Mit einem Platzkonzert der Edelweißmusikanten und dem Spielmannszug Spellen wird die Zeit bis zum Großen Volksfestabend überbrückt. Mit Livemusik der Tanz- und Showband Zartbitter geht es dann im Zelt weiter. Auch an die Kinder hat der Verein gedacht. So wird an der Schützenhalle eine große Hüpfburg für sie aufgestellt.

Am Montag, 2. September, klingt das Fest ab Mittag in gemütlicher Runde aus.

An allen Tagen ist der Eintritt zu den Veranstaltungen frei.

(RP)