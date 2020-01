Feuerwerksraketen, Böller, leere Sektflaschen : Wenn der Feuerwerksmüll einfach liegen bleibt

Die Überbleibsel der Silvesterknallerei im Kreisverkehr am Dinslakener Rathaus. Foto: Heinz Schild

Dinslaken/Voerde/Hünxe Auch zum Jahreswechsel gilt das Verursacherpinzip: Wer Silvester geknallt hat, räumt hinterher die Überbleibsel weg.

Zur Verabschiedung des alten und der Begrüßung des neuen Jahres gehört für viele Menschen das Silvesterfeuerwerk. Raketen werden in den mitternächtlichen Himmel geschossen, Böller und Knaller angesteckt. Doch etliche Menschen, die auf diese Art und Weise den Jahreswechsel feiern, lassen dann die ausgebrannten Knaller und die Mehr-Schuss-Feuerwerksbatterien, von denen einige schon fast die Ausmaße von Bierkästen haben, Verpackungen und leere Sektflaschen, die als Abschussbasen für Raketen dienten. nach der Party einfach liegen.

„Auch Silvester gilt das Prinzip: Wer böllert, räumt hinterher seinen Dreck weg“, sagt Sturm, der allerdings feststellt, dass sich etliche Menschen nicht daran halten und ihren Müll einfach liegen lassen. Für dieses Verhalten wird von der Verwaltung allerdings kein Verständnis aufgebracht. Wie Sturm berichtet, gibt es in der Stadt einige Bereiche, die von der Verunreinigung durch Silvesterfeuerwerk besonders stark betroffen sind, wie beispielsweise der Bergpark in Lohberg. Und auch der große Kreisverkehr vor dem Rathaus wurde für das Abbrennen von Feuerwerk genutzt, wie die dort liegenden Überreste sehr deutlich belegen.

Momentan sind fünf Mitarbeiter der Stadt Dinslaken mit vier kleineren E-Fahrzeugen der Stadtreinigung im Einsatz, um die Feuerwerksüberreste einzusammeln, wo das maschinell nicht geht, müssen die Männer mit Besen, Schüppe und Eimer ran. Die Verwaltung hofft, dass ihre Mitarbeiter bis Ende der Woche mit dieser Arbeit durch sind, nötigenfalls geht es in der kommenden Woche weiter. Die Reinigung der Straßen erfolgt durch die Kehrmaschinen.

In Voerde gibt es keine separate Silvester-Reinigungsaktion, wie Bürgermeister Dirk Haarmann sagt. Er appelliert an die Anwohner, die Feuerwerksreste vor der eigenen Haustür zu beseitigen. „Jeder sollte im Sinne eines guten Miteinanders seinen Dreck auch wegräumen“, so Haarmann. Bei sehr starken Verunreinigungen geht die Stadt auf Hauseigentümer oder Hausverwaltungen zu.