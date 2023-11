Welttoilettentag Millionen und Abermillionen Kubikmeter Abwasser – allein hier

Der Welttoilettentag wird jedes Jahr am 19. November begangen. Anlässlich dieses Jahrestages geben Emschergenossenschaft und Lippeverband regelmäßig bekannt, wie viel Abwasser im Vorjahr in ihren Kläranlagen gereinigt wurde: In den Kläranlagen in Dinslaken, Hünxe und Voerde waren es 2022 insgesamt 115.963.354 Kubikmeter (im Vorjahr: 380.687.474 Kubikmeter), also knapp 116 Millionen Kubikmeter.