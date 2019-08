Oberhausener holte Wels aus dem Rhein : Tierschützer zeigen Angler nach Fang bei Dinslaken an

Tierschützer zeigen Angler nach Fang bei Dinslaken an

Dinslaken/Oberhausen Die Tierschutzorganisation Peta hat Anzeige gegen einen Angler erstattet, der im Rhein bei Dinslaken einen großen Wels gefangen hat. Das teilte die Organisation am Mittwoch mit. Ein 36-Jähriger aus Oberhausen hatte im Juli im Bereich der Emschermündung einen Fisch von 2,21 Meter Länge und einem Gewicht von etwa 80 Kilogramm aus dem Wasser gezogen.

Diese Darstellung hat die Tierschutzorganisation Peta auf den Plan gerufen. Sie sieht darin einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, dem zufolge keinem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund Schmerzen und Leiden zugefügt werden dürfen, und hat bei der Staatsanwaltschaft in Duisburg Strafanzeige erstattet.

„Beim Angeln und anschließenden Freilassen von Fischen, dem sogenannten Catch and Release, wird den schmerzempfindlichen Tieren starkes Leid zugefügt, wie in diesem Fall dem Wels, der über einen längeren Zeitraum erheblichen Qualen und Todesangst ausgesetzt war“, führt Peta aus.

Der Wels habe zwei Stunden lang um sein Leben gefürchtet und am Haken gezappelt. Anschließend habe der Oberhausener mit ihm und dem Meterstab vor der Kamera posiert. „Könnten Fische ihre Schmerzen durch laute Schreie ausdrücken, würde niemand mehr behaupten, Angeln sei ein sportliches oder gar friedliches Hobby“, so Tanja Breining, Meeresbiologin und Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei Peta. „Catch and Release bedeutet für Fische enormen Stress und oftmals Verletzungen – viele der traumatisierten Tiere sterben infolge dieser Tortur.“