Anmeldungen für das Schuljahr 2024/2025 Zwei Dinslakener Schulen müssen Kinder abweisen

Die Gesamtschule in Hiesfeld ist die mit großem Abstand gefragteste weiterführende Schule in Dinslaken. Dies zeigen die aktuellen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2024/2025, die die Stadtverwaltung in der jüngsten Sitzung des Schulausschusses vorlegte. Insgesamt wurden 706 Mädchen und Jungen zu den sechs weiterführenden Schulen, die sich in Trägerschaft der Kommune befinden, angemeldet.