Für Familien mit geringem Einkommen : Weihnachtswunschaktion in Voerde ist angelaufen

Voerde Wer Kindern aus Familien mit knappem Budget zu Weihnachten eine Freude machen möchte, hat die Chance dazu. Viele Geschäfte unterstützen die Aktion.

Die Kundinnen und Kunden können sich einen Geschenkwunsch aussuchen, das Ersehnte besorgend und hübsch verpacken. Dann geben sie ihr Geschenk bis Mittwoch, 15. Dezember, wieder in den Geschäften ab. Wer mitmachen und schenken möchte, findet die Anhänger in den teilnehmenden Geschäften der vier Werbegemeinschaften Voerde, Möllen, Spellen und Friedrichsfeld. Der Stadtmarketingverein, die Werbegemeinschaften und die Stadt Voerde bedanken sich schon jetzt bei allen Leuten, die ein Geschenk spenden möchten, sowie bei allen teilnehmenden Geschäften für die Unterstützung.

Die teilnehmenden Geschäfte sind in Voerde Schreibwaren Groos, Modepartner Ten Have, Blumen Jakobs, Hausgeräte Quil und Marktkauf mit. In Möllen ist die Barbara–Apotheke sowie Haarmoden Mackenbrock dabei. In Spellen beteiligen sich Hülsermann Wohnen-Kochen-Genießen, die Sparkasse und Schulte-Ortbeck Floristik sowie Gartenbau an der Aktion. In Friedrichsfeld können die Wunschanhänger bei Optik Strobel, Buch und Präsent Mila Becker, der Rochus–Apotheke und dem Gesundheitszentrum Holl mitgenommen werden.