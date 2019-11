Musikbühne mit Schlagerstars : Sechs Wochen Neutor-Weihnachtsmarkt

Die Holzhütten stehen, die Lichterketten sind gespannt. Die Bühne für Schlagersänger wie Michael Holm, Graham Bonney und Olaf Henning ist aufgebaut. Vom 15. November bis 29. Dezember weihnachtet es vor dem Einkaufscenter.

Die Bühne, auf der an den Veranstaltungstagen ein abwechslungsreiches – und im Vergleich zum vergangenen Jahr – zeitlich ausgedehntes Programm angeboten wird, steht etwa gegenüber der Gaststätte Maaß. Für Gemütlichkeit sollen die DIN- und die Weihnachtsscheune auf dem Neutorplatz sorgen. In der Weihnachtsscheune werden den Besuchern Speisen und Getränke angeboten, außerdem gibt es dort an bestimmten Tagen jeweils ab 20 Uhr Live-Musik zu hören. In der DIN-Scheune haben hiesige Vereine und Institutionen die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Kleinere Buden ergänzen das gastronomische Angebot durch Crepes, Reibekuchen, Spießbraten, Nudeln im Parmesanteig, Bubble-Waffeln, Schokolade, Gegrilltes, Kräuterbonbons, Honig und weitere Süßigkeiten. Für die kleinen Besucher des Neutor-Weihnachtsmarktes wird es ein Karussell und ein Kinderfahrgeschäft geben. Nicht fehlen darf die Eisstockbahn, für die sportlich ambitionierten Männer und Frauen.