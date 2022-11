Sieben Wochen lang : Der musikalische Neutor-Weihnachtsmarkt

Die Organisatoren und Sponsoren des musikalischen Neutor-Weihnachtsmarktes, der am Freitag eröffnet wird. Foto: Heinz Schild

Dinslaken Der Platz vor dem Dinslakener Einkaufszentrum verwandelt sich für sieben Wochen in eine adventliche Budenstadt. Täglich erwartet die Besucher dort ein Programm, außerdem gibt es kulinarische Köstlichkeiten.

Noch sind die Handwerker damit beschäftigt, Buden, das Kinderkarusssell und die Bühne auf dem Neutorplatz aufzubauen. Viel Zeit bleibt ihnen dafür nicht mehr, denn schließlich wird der Weihnachtsmarkt , der dieses Jahr wieder auf dem Platz vor der Neutor-Galerie stattfindet, am kommenden Freitag eröffnet. Sechs Wochen lang ist er dann geöffnet und lädt die Besucher zu einem Bummel ein. Täglich gibt es dort ein abwechslunsgreiches Bühnen-Programm und viel Musik.

Verkaufsoffener Sonntag Während des Weihnachtsmarktes findet am 11. Dezember in der Dinslakener Innenstadt ein verkaufsoffner Sonntag statt.

Öffnungszeiten Der Weihnachtsmarkt auf dem Neutorplatz findet vom 11. November, bis einschließlich 30. November statt. Geöffnet ist er montags bis donnerstags jeweils in der Zeit von 12 bis 20 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 21 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr.

Live, Open-Air und bei freiem Entritt wird den Besucher täglich ein Bühnenprogramm geboten. Dabei steht jeder Wochentag unter einem bestimmten Motto, das spezielle Zielgruppen anspricht. „Dinslaken präsentiert sich“ jeweils am Montag. „Weihnachtsmarkt unplugged“ heißt es immer dienstags. Der Mittwoch ist Kindertag. Donnerstags gehört die Bühne Shanty-Chören. Der Freitag ist der Apres-Ski-Tag. „Dein Star für Dinslaken“ lautet das Samstagsmotto, an diesen Tagen wird dem Publikum ein Vor- und Hauptprogramm geboten. Gospel und Wehhnachtliches stehen jeweils sonntags auf dem Programm.

Vorfreude auf Advent in Pfalzdorf

Fest der Vereine und Ehrenamtler : Vorfreude auf Advent in Pfalzdorf

Was das neue Restaurant in der Neutor Galerie besonders macht

L‘Osteria eröffnet : Was das neue Restaurant in der Neutor Galerie besonders macht

Das sind die Weihnachtsmärkte in Dinslaken Hünxe und Voerde

Adventszeit 2022 : Das sind die Weihnachtsmärkte in Dinslaken Hünxe und Voerde

Acht Stars aus der deutschen und internationalen Musikszene treten auf, wenn es am Samstag heißt: „Dein Star für Dinslaken“. Dazu gehören Bernhard Brink, Olaf Henning, Anna-Maria Zimmermannn, Stefan Mross und die Gruppe Die Räuber.

Wichtig ist den Veranstaltern des musikalischen Weihnachtsmarktes, dass auch regionale Künstler aus Dinslaken oder der Umgebung während der siebenwöchigen Veranstaltungszeit die Möglichkeit haben, aufzutreten. Eingebunden sind zudem hiesige Schulen, Kindergärten Vereine und Verbände, die sich an den Wochenenden in der Weihnachtsscheune präsentieren wie Marc Hellmich sagt.

An das leibliche Wohl der Besucher ist gedacht, für Essen und Trinken ist gesorgt. Zu den gastronomischen Anbietern gehören Gregor Opgen-Rhein sowie die Burger Nerds. Buden, in denen weihnachtliche Geschenkartikel und Dekoratives für die Festzeit angeboten werden, wird es auf dem Neutorplatz nicht geben, wohl aber beim Indoor-Weihnachtsmarkt im Einkaufszentrum. In fünf Krippenhütten auf dem Weihnachtsmarkt wird mit Motiven die Weihnachtsgeschichte erzählt, wie Organisator Leon Finger berichtet.